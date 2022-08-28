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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:25 Son Güncelleme: 28.8.2022 16:29

Emine Erdoğan’dan Pakistan çağrısı

Pakistan’daki sel afetinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Pakistan halkı için çok üzgünüm. Vakit yeniden dayanışma vakti” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Pakistan çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan'da yaşanan sel felaketi sonrası geçmiş olsun temennisinde bulundu.

EL BİRLİĞİYLE SARALIM

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "2010 yılında sel felaketi Pakistan'ı vurduğunda Türkiye, yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisiydi. Ben de bölgeye gidip yaşanan trajediyi yerinde görerek dünyaya Pakistan için insani yardım çağrısı yapmıştım. Yaraları el birliğiyle sarmaya çalışmıştık."

VAKİT DAYANIŞMA VAKTİ

"Yıllar sonra Pakistan, ne yazık ki aynı acıyla sınanıyor. Felaketin sebep olduğu yıkımın yakın bir tanığı olarak, Pakistan halkı için çok üzgünüm. Vakit yeniden dayanışma vakti. İki uçağımız, insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yola çıktı."

DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEYİN

"Uluslararası toplumun aynı özveriyle hareket edip desteklerini Pakistan'dan esirgememesini umuyor, Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Emine Erdoğan’dan Pakistan çağrısı
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