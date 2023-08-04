Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’a tebrik
Giriş Tarihi: 4.8.2023 19:06 Son Güncelleme: 4.8.2023 20:29

Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’a tebrik

Emine Erdoğan, "2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, tuğamiralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’ı yürekten tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral olmasını tebrik etti.

BÜYÜK GURUR

Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, tuğamiralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'ı yürekten tebrik ediyorum. Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum"

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Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’a tebrik
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