Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan VakıfBank Sanat Galerisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 1.11.2025 11:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı VakıfBank Sanat Galerisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat, toplumların hafızasını diri tutan en güçlü ifade alanlarından biridir. Bu bakışla sanata ve sanatçıya alan açan kültür duraklarının çoğalmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

