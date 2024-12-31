Emine Erdoğan'ın 2024 gündemi “Gazze” ve “Sıfır Atık” oldu

Emine Erdoğan, Gazze'deki insani krizleri gündeme taşıyarak çözüm önerileri geliştirdi. Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Mısır'a yaptığı ziyarette, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'ye yardımların artırılması ve yetim çocukların korunması konuları ele alındı. Mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşma yapan Emine Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına sosyal medya hesabından da sert tepki gösterdi. "Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum insanların açlığa ve hastalığa mahkûm edildiği vahşet artık durmalıdır," diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Ağustos ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitabı sonrası, Türkiye'nin Filistin'in sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde ise Filistin'in "direniş ve insanlığın ortak vicdanı" olduğunu belirtti.

SIFIR ATIK HAREKETİ

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak sıfır atık projelerini dünya gündemine taşıyan Emine Erdoğan, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesine öncülük etti. "7 Yılda 7 Kıtada" etiketiyle kutlanan hareket, küresel çapta 40'tan fazla lider eşi ve binlerce gönüllü tarafından destek gördü. Kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplar için projeler yürüten Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde "Gönül Elçilerine Küresel Davet" programına katıldı. Çocukların hak ettiği adil bir dünyayı savunarak, koruyucu ailelik sistemine destek çağrısında bulundu. Sırbistan'daki Belgrad Etnoloji Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Emine Erdoğan, Anadolu'nun kültürel değerlerini dünyaya tanıttı. Ayrıca Türk Mutfağı Haftası ve "Anadoludakiler" projesiyle Türkiye'nin gastronomik zenginliklerine dikkat çekti.

YILIN SON MESAJI

Emine Erdoğan, 2024'ün sonunda sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. 2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır.