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Giriş Tarihi: 7.12.2022 07:20

Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan “Aile Okulu” projesiyle Cizre’de bin 863 aileye ulaşıldı

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan “Aile Okulu” projesi çerçevesinde bin 863 aileye ulaşıldı.

ABİDİN YEL
Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan “Aile Okulu” projesiyle Cizre’de bin 863 aileye ulaşıldı

Cizre İlçe Mille Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Aile Okulu" projesiyle bin 863 aileye ulaşıldığını açıkladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan "Aile Okulu" projesi sayesinde eğitici eğitimi alan öğretmenlerin, sahada ailelerle buluştuğunu söyledi. Tüm velileri aile okullarına beklediklerini ifade eden Sevgi, "44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimin yanı sıra çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlarla 10 farklı alanda eğitimlerin verildiğini aktardı" dedi.

Eğitimde aileye yatırımın önemine değinen Sevgi, "Aile Okulu" Projesinde çocuklarının okul sıralarına oturan tüm velilere başarılar dileyerek projenin uygulanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan “Aile Okulu” projesiyle Cizre’de bin 863 aileye ulaşıldı
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