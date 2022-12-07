Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan “Aile Okulu” projesiyle Cizre’de bin 863 aileye ulaşıldı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan "Aile Okulu" projesi sayesinde eğitici eğitimi alan öğretmenlerin, sahada ailelerle buluştuğunu söyledi. Tüm velileri aile okullarına beklediklerini ifade eden Sevgi, "44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimin yanı sıra çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlarla 10 farklı alanda eğitimlerin verildiğini aktardı" dedi.