Emine öğretmenin öldüğü kazada, sürücü iletişim kayıtlarından belirlenecek

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Kaza sonrası otomobil sürücüsü olduğunu beyan eden Ömer Demirtaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'ne, taksirle 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Ömer Demirtaş ile taraf avukatları katıldı. Sanık Demirtaş, kaza sırasında otomobili Ali Demirtaş'ın kullandığını ve suçu üstlendiğini söyleyerek, "Kaza gecesi bir düğündeydik, ben arkadaşlarımla birlikte Kütahya'ya gittim. Kardeşim Ali Demirtaş, hamile olan eşimi eve götürmek için otomobille yola çıktı. Söz konusu trafik kazası kardeşimin sürücülüğünü yaptığı otomobille gerçekleşmiş. Kazayı haber alıp gittiğimde kardeşimin yanına gidip kazayı nasıl yaptığını sordum. Yaralılarla ilgilendim, daha sonra da kardeşimin yaşı olay tarihinde 17 olduğundan ve ehliyeti olmadığından, ayrıca benim hamile olan eşimi götürürken bu kaza yaşandığı için suçu üstlendim. Kardeşim karşı çıktı ama vicdan yaptım. Şimdi gerçekleri anlatmak istedim. Ben suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.