Haberler Yaşam Haberleri Emine Teyze çadır istemedi: ‘İhtiyacı olanlara verin’
Giriş Tarihi: 25.2.2023

Emine Teyze çadır istemedi: ‘İhtiyacı olanlara verin’

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Emine Teyze çadır istemedi: ‘İhtiyacı olanlara verin’
Kahramanmaraş'ta depremde evleri hasar alan 75 yaşındaki Emine Teyze ve 80 yaşındaki Hasan Amca, evlerinin yakınında kendilerine brandadan bir çadır yaparak kalmaya başladı. Buldukları bir mangal yardımıyla ısınan ve evlerinden alabildikleri malzemelerle yemeklerini yapan çifti ziyaret eden Ebu İshak Vakfı gönüllüleri, erzak ve çadır vermek istedi. Kendilerinin ihtiyacı olmadığını söyleyen Emine Teyze, komşularının çocuklarının olduğunu, onlara vermelerini söyledi. Vakfın Eğitim ve Aile Danışmanı Ebubekir Gözüm, "Depremin hemen sonrasında AFAD'ın koordinesiyle Hatay'a geldik. Bir mahalleye girdik. Yaşlı bir nine ve yaşlı bir dedeyle karşılaştık. Bizi çok güzel ağırladılar, misafir ettiler. Sohbet ettik. Akşam olunca da sofralarına davet ettiler. 'Teyzeciğim ne ihtiyacınız var' dedik, 'Hiçbir eksiğimiz yok, Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun' dediler ama hiçbir şeyleri yoktu. Erzak ve çadırı zorla verdik. Sadece oruç tuttuğunu ve hurma getirip getiremeyeceğimizi sordu. Biz de bulup getirdik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Son dakika: CHP'nin 'İhraç ettik' dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Zonguldak'ta ceza yiyen sürücünün ilginç tepkisi: "Bütün harçlıklarım..."
Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalan ağı! Teyitsiz bilgilerle toplumu kışkırttılar! İşte ihanet kümesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Teyze çadır istemedi: ‘İhtiyacı olanlara verin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA