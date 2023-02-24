Emine Teyze çadır istemedi: ‘İhtiyacı olanlara verin’

Kahramanmaraş'ta depremde evleri hasar alan 75 yaşındaki Emine Teyze ve 80 yaşındaki Hasan Amca, evlerinin yakınında kendilerine brandadan bir çadır yaparak kalmaya başladı. Buldukları bir mangal yardımıyla ısınan ve evlerinden alabildikleri malzemelerle yemeklerini yapan çifti ziyaret eden Ebu İshak Vakfı gönüllüleri, erzak ve çadır vermek istedi. Kendilerinin ihtiyacı olmadığını söyleyen Emine Teyze, komşularının çocuklarının olduğunu, onlara vermelerini söyledi. Vakfın Eğitim ve Aile Danışmanı Ebubekir Gözüm, "Depremin hemen sonrasında AFAD'ın koordinesiyle Hatay'a geldik. Bir mahalleye girdik. Yaşlı bir nine ve yaşlı bir dedeyle karşılaştık. Bizi çok güzel ağırladılar, misafir ettiler. Sohbet ettik. Akşam olunca da sofralarına davet ettiler. 'Teyzeciğim ne ihtiyacınız var' dedik, 'Hiçbir eksiğimiz yok, Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun' dediler ama hiçbir şeyleri yoktu. Erzak ve çadırı zorla verdik. Sadece oruç tuttuğunu ve hurma getirip getiremeyeceğimizi sordu. Biz de bulup getirdik" dedi.