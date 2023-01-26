Haberler Yaşam Haberleri Emine teyzeden duygulandıran bağış
Giriş Tarihi: 27.1.2023

Emine teyzeden duygulandıran bağış

Bursa’da yaşayan Emine Apaydın (90), evini Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) bağışlama kararı aldı. Emine teyzeyi makamında ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Emine teyzemiz artık bize emanet” dedi

Emine teyzeden duygulandıran bağış
Eşini seneler önce kaybeden ve çocukları da olmayan Emine Apaydın, kendisinden sonra kullanılmak üzere evini üniversiteye bağışlamak istedi. Apaydın, bu fikrini uzun yıllar kendisine evlatlık eden Mustafa Ekinci ile paylaştı. Annesi gibi gördüğü Emine Apaydın'ın düşüncesi karşısında mutlu olan Mustafa Ekinci de gerekli işlemlerin başlatılması için Üniversite Yöneticileriyle irtibat kurdu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Emine Apaydın'ı makamında ağırlayarak teşekkür etti. Emine Apaydın'ın elini öpen ve kendisine teşekkür plaketi hediye eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan bağışın kendilerini son derece duygulandırdığını söyledi. Davranışın, herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Rektör Kılavuz, "Emine teyzemiz, bu düşüncesi ile bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Rabbim kendisinden razı olsun. Yaptığı bağış ile inşallah ahirette de hayır kapıları asla kapanmayacaktır. Allah göstermesin ama bir hastalığı olduğu zaman Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her zaman yanında olacağız. O bizleri düşündü ve böyle güzel bir bağışta bulundu. Biz de onu asla unutmayacağız" dedi. Eşini seneler önce kaybeden ve çocukları da olmayan Emine Apaydın ise evini kendisinden sonra kullanılmak üzere Üniversiteye bağışlamak istediğini, sağlığında bu işin tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız
İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
Kars'ta kan donduran olay: 6 gündür kayıptı, yarı gömülü halde bulundu
Nusret Gökçe sözünü tuttu: Çocuk Esirgeme Kurumu'na 1 milyon TL bağışladı! Bakan Yanık ziyaretine gitti
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı sonlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine teyzeden duygulandıran bağış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA