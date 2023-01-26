Emine teyzeden duygulandıran bağış

Eşini seneler önce kaybeden ve çocukları da olmayan Emine Apaydın, kendisinden sonra kullanılmak üzere evini üniversiteye bağışlamak istedi. Apaydın, bu fikrini uzun yıllar kendisine evlatlık eden Mustafa Ekinci ile paylaştı. Annesi gibi gördüğü Emine Apaydın'ın düşüncesi karşısında mutlu olan Mustafa Ekinci de gerekli işlemlerin başlatılması için Üniversite Yöneticileriyle irtibat kurdu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Emine Apaydın'ı makamında ağırlayarak teşekkür etti. Emine Apaydın'ın elini öpen ve kendisine teşekkür plaketi hediye eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan bağışın kendilerini son derece duygulandırdığını söyledi. Davranışın, herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Rektör Kılavuz, "Emine teyzemiz, bu düşüncesi ile bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Rabbim kendisinden razı olsun. Yaptığı bağış ile inşallah ahirette de hayır kapıları asla kapanmayacaktır. Allah göstermesin ama bir hastalığı olduğu zaman Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her zaman yanında olacağız. O bizleri düşündü ve böyle güzel bir bağışta bulundu. Biz de onu asla unutmayacağız" dedi. Eşini seneler önce kaybeden ve çocukları da olmayan Emine Apaydın ise evini kendisinden sonra kullanılmak üzere Üniversiteye bağışlamak istediğini, sağlığında bu işin tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İHA