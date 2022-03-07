Emine Yanıkoğlu cinayetinde karar

Emine Yanıkoğlu, 30 Temmuz'da babasının Keçiören ilçesindeki evinde eşi Soner Yanıkoğlu tarafından evladının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Soner Yanıkoğlu cinayet sonrası polise teslim olurken, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede Yanıkoğlu'nun 'Eşi kasten tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
"ADALET YERİNİ BULSUN"
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Soner Yanıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları ve Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar salonda hazır bulundu. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından söz hakkı verilen maktulün babası Temel Durgar "sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" beyanlarında bulundu. Maktulün annesi Şencan Durgar ise "Adalet yerini bulsun başka hiçbir isteğim yok" dedi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Yanıkoğlu "Öldürme niyetim yoktu. Kastım olsaydı babasının evine ilk gittiğimde öldürürdüm. Silahı satmak için yanımda taşıyordum.
Bana ağza alınmayacak sözler söyleyince gururuma dokundu. Pişmanım" İfadelerini kullandı. Son sözlerin ardından hükmü açıklayan mahkeme Sanık Yanıkoğlu hakkında iyi hal indirimi uygulayarak 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.Emine Yanıkoğlu’nu tüfekle öldüren eşi: “Emine’nin söylediği sözlere dayanamadım”