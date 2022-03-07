Emine Yanıkoğlu cinayetinde karar

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Soner Yanıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları ve Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar salonda hazır bulundu. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından söz hakkı verilen maktulün babası Temel Durgar "sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" beyanlarında bulundu. Maktulün annesi Şencan Durgar ise "Adalet yerini bulsun başka hiçbir isteğim yok" dedi.