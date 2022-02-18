Emine Yanıkoğlu cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı

Emine Yanıkoğlu, 30 Temmuz'da babasının Keçiören ilçesindeki evinde eşi Soner Yanıkoğlu tarafından evladının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Soner Yanıkoğlu cinayet sonrası polise teslim olurken, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede Yanıkoğlu'nun 'Eşi kasten tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Soner Yanıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları ve Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar salonda hazır bulundu.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"

Mahkeme başkanının, mütalaa için savcıya söz vermesi üzerine mütalaasını açıklayan savcı, sanık Soner Yanıkoğlu'nun üzerine atılı 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu ruhsatsız av tüfeği ile karın bölgesine iki kez ateş edip ölümüne neden olmak suretiyle işlediğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme sanık Yanıkoğlu'na mütalaaya karşı söz verdi. Yanıkoğlu, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Söylediği sözler nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdim. Böyle olmasını istemezdim, çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.