Emin’in dramı

Asrın deprem felaketine Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Tatar ailesinde baba Yusuf (38) ve oğlu Ahmet Efe (8) enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Anne Rabia (27) ve 7 yaşındaki diğer oğlu Emin Derda kurtuldu. Emin'in, sol bacağı ise enkazda ezildiği için kasık bölgesinden kesildi. Babası ve ağabeyinin öldüğünden habersiz olan Emin Derda sürekli olarak bacağını sorduğunu, annesinin ise 'Sana koşan ayak alacağız' diyerek oğlunu teselli ediyor. Rabia Tatar, oğluna protez bacak takılmasını istedi.