Emin’in organları 6 kişiye can ve ışık oldu

Burdur'da elektrik işi yapan Emin Canlı, geçen cuma günü motosiklet kazası geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve bir kız çocuğu babası Canlı'ya yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Duygu Canlı, eşinin tüm organlarını bağışladı. Bu dakikadan itibaren organ bekleyen hastalar için zamana karşı yarış başladı. Kalbi, bir böbreği ile iki korneası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğer ve bir böbreği ise özel bir hastanede organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Canlı'dan alınan organlar Antalya'ya getirildi. Duygu Canlı eşinin organlarının başka canlarda yaşaması için bağışladığını söyleyerek, "Daha önce de konuşmuştuk. Organlarını bağışlayabileceğini söylemişti. Ben de böyle bir karar aldım" diye konuştu.