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Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:46 Son Güncelleme: 27.11.2021 17:06

Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu

İstanbul Yenikapı'da 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde Eminönü-Kadıköy vapurunda keyifli bir yolculuk gerçekleştirildi. Adıyaman ile özdeşleşen Harfane ekibi müziğiyle yolcuları coştururken, vapurdaki İstanbullular'a yöreye özgü badem, kuru üzüm ve çiğ köfte ikram edildi.

İstanbul Yenikapı'da 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde Eminönü-Kadıköy vapurunda keyifli bir yolculuk gerçekleştirildi. Adıyaman ile özdeşleşen Harfane ekibi müziğiyle yolcuları coştururken, vapurdaki İstanbullular'a yöreye özgü badem, kuru üzüm ve çiğ köfte ikram edildi.

Medeniyetlerin buluştuğu İstanbul'da geleneksel hâle gelen Adıyaman Tanıtım Günleri'ne İstanbullular'ı davet etmek için Eminönü-Kadıköy vapurunda keyif dolu bir etkinlik düzenlendi. 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek tanıtım günlerine günler kala Adıyaman Harfane Müzik Ekibi vapurda konser verdi. Bu konser eşliğinde vapurdaki yolculara çiğ köfte ile yöreye has badem ve kuru üzüm ikramı yapıldı.

Müzik ziyafeti eşliğinde ikramların sunulduğu program, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan Adıyamanlılar, "Huzur ve barış şehrimiz Adıyamanımız'ı, medeniyetlerin buluştuğu İstanbul'da tanıtıyoruz. 1-5 Aralık tarihleri arasında Yenikapı Etlik Alanı'nda gerçekleştireceğimiz tanıtım programımıza sizleri davet ediyoruz" dedi.

Tanıtım günlerini organize eden Adıyamanlılar, "Adıyamanımız'ı her yönüyle tanıyıp, lezzetlerini tatmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu
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