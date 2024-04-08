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Giriş Tarihi: 8.4.2024 17:05 Son Güncelleme: 8.4.2024 17:58

Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da bayrama kısa bir süre kala vatandaş Eminönü ve Mahmutpaşa bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişlerini yapmak isteyenler kentin geleneksel mekanları arasında yer alan Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ve Mahmutpaşa'yı tercih etti. Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar ile kahvaltılıklar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu. Mahmutpaşa ile çevresi de kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle yoğunlaştı. Alışveriş yapan vatandaşlar, İstanbul'un çeşitli semtlerine göre fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini kaydettiler.

Esnaflar ise bu yıl geçmiş aylara göre yoğunluk oranında düşüş yaşandığını bunu da bayramın 9 gün ilan edilmesi ile Cuma gününden insanların şehri terk etmesine bağladığını kaydetti. Tüm bu etkenlere rağmen İstanbul'da alışverişlerin bir gün kala yapıldığını belirten esnaflar ise yoğunluğun değişken olduğunu yine de satışlardan memnun olduklarını söylediler.

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Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
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