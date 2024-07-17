Eminönü’nde sarkan elektrik kabloları tehlike saçıyor

İzmir'de 5 gün önce 2 kişinin sağanak yağışta yolda yürüdükleri sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olay sonrasında İstanbul'da da benzer bir faciaya sebep olabilecek görüntüler vatandaşın tepkisine sebep oldu. Eminönü'nde bulunan ve binlerce kişinin alışveriş yapmak için yoğunlukla tercih ettiği birçok sokakta bakımsız ve sarkan elektrik kabloları dikkat çekti. Dükkanının üzerinde elektrik kablosunun koptuğu görüntüyü sosyal medyada paylaşan esnaf Murat Kaymaz da yetkililere tepki gösterdi. Kaymaz, olayın yaşandığı sırada kabloda elektrikten kaynaklı kıvılcım gördüğünü belirtirken, İzmir'de yaşanan olaya da dikkat çekti. Kaymaz, sosyal medyada paylaştığı videoda yaşanan olayı, "Dün rüzgarda kablo söküldü. Ucunda elektrik de var, düşse İzmir'de insanlar öldü ya, aynı öyle burada da ölecekler. Aklıma direkt İzmir'deki olay geldi. 2 vatandaşımızı kaybettik. İnşallah burada da böyle bir olayyaşanmaz" şeklinde aktardı.