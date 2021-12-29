Eminönü’nde yılbaşı yoğunluğu

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu başladı. Yeni yıla evinde girmek isteyen vatandaşların tercihi kuruyemişten yana oldu. Esnaf ilgiden memnun kalırken, bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayet etti.

Esnaf vatandaşın ilgisinden de, satışlardan da memnun. Eminönü esnafı Erdal Yusufoğlu, "Geçen sene pandemi vardı. Geçen sene ve önceki sene o zaman satış olmadı. Sokağa çıkma yasağı olunca fazla iş olmadı. Bu sene daha hareketli, 20-25 gündür hareket var. Biz memnunuz" dedi.

Bir diğer Eminönü esnafı Nazi Akçakoca, "Yoğunluk var şu anda yılbaşına özel. Zaten fiyatları da düşürdük, şu anda satışlar iyi" diye konuştu. Yılbaşı alışverişi yapan Hülya Savaş, "Çerez alacağım, kendime penye aldım. Çok pahalı, yetişmedi, alacaklarımın hepsini alamadım" şeklinde konuştu. Yılbaşı alışverişi yapan Sebahat Değirmenci, "Hiçbir şey alamadım, biraz peynir, biraz zeytin" dedi. Hüseyin Aldoğan, "Çok şey aldım ama anlatılmaz, alamayacak insanlar için ayıp olur" diye konuştu. İbrahim ve Kübra Uzun çifti ise, yılbaşı için kahve, çay, kuruyemiş aldığını belirtti.