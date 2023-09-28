Eminönü’ndeki dehşete düşüren olayda sanığa 25 yıl

İstanbul Fatih ilçesinde Serdal Akar, 22 Nisan 2021'de Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanındaki sahil kenarında bir çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. O esnada sahilde oturan ve durumdan rahatsız olan inşaat işçisi Ahmet Uzun, şüphelinin yanına gelmişti. Serdal Akar, genç adama aniden saldırmaya başlamıştı. Ahmet Uzun'un aldığı darbeyle bir anda arkaya doğru savrulduğu, daha sonra bacağından tutarak denize doğru iteklediği, dengesini kaybeden gencin denize düşmüştü. Bir şahsın Uzun'u kurtarabilmek için denize atladığı ancak civarda bulunan vapurların yarattığı dalgalar nedeniyle denizin dibine doğru batarak, kurtarılamamıştı.

KIYAFETİNİ DEĞİŞİP OLAY YERİNE GELMİŞ

Olay yerinden kaçan şüpheli Serdal Akar, kıyafetleri değiştirerek tekrardan olay yerine dönmüştü. Hiçbir şey olmamış gibi izleyici olan şüpheli, tanıklar tarafından görülerek güvenlik güçlerine ihbar edildiği ve yakalanarak tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan dava açılmıştı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdal Akar, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Dosyaya Adli Tıp Kurumundan alınan akıl sağlığı raporu eklendi. Raporda Akar'ın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Buna karşılık sanık, "Ben ölenin yüzme bilmediğini bilmiyordum çok pişmanım. Yüzme bilmediğini bilsem atlayıp kurtarırdım" dedi.

"PİŞMANIM DEMESİNİN BİR ANLAMI YOKTUR"

Müşteki avukatı, sanığın olay yerinde kucağına aldığı çocuğu, denize atmak istediğini fakat annesi bağırınca atamadığını önceki duruşmalarda itiraf ettiğini beyan etti. Sanığın, durduk yere Ahmet Uzun'a yönelerek eylemi gerçekleştirdiğini ifade eden müşteki avukatı, "Şüpheli Adli Tıp Kurumunda "Öldür onu" şeklinde sesler geldiğini iddia etmiştir. Pişmanım demesinin bir anlamı yoktur. İstanbul'da yaşayan herkes bu olaydan dolayı endişe yaşamıştır" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİMSİZ 25 YIL

Duruşma savcısı, sanığın 'Olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Serdal Akar son sözünde pişman olduğunu söyleyerek beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serdal Akar'a 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarından dolayı indirim uygulamadı.