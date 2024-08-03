Haberler Yaşam Haberleri Emir Sefa ve arkadaşı Ayşegül kazada can verdi
Giriş Tarihi: 3.8.2024 11:06

Emir Sefa ve arkadaşı Ayşegül kazada can verdi

Konya’da ehliyetsiz 17 yaşındaki Emir Sefa Özbek’in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan Özbek ve araçta bulunan 16 yaşındaki arkadaşı Ayşegül Aygül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Emir Sefa ve arkadaşı Ayşegül kazada can verdi

Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz Emir Sefa Özbek'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yok kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Özbek (17) ile otomobilde bulunan arkadaşı Ayşegül Aygül ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Özbek ile Numune Hastanesine kaldırılan Aygül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emir Sefa ve arkadaşı Ayşegül kazada can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA