Emir Sefa ve arkadaşı Ayşegül kazada can verdi

Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz Emir Sefa Özbek'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yok kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Özbek (17) ile otomobilde bulunan arkadaşı Ayşegül Aygül ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Özbek ile Numune Hastanesine kaldırılan Aygül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.