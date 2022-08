Emir Yuşa Atıcı’nın ölüm yıldönümünde anıldı... Maganda kurşununa hedef olmuştu

Emir Yuşa'nın ölümünün 1'inci yılında ailesi Atatürk Alanında basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Trabzon Barosu da destek vererek ailenin yanında yer alırken, baba Mustafa Atıcı, faillerin bulunması konusunda şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

"ANNESİ HER GÜN EMİR'İN ELBİSESİNE SARILIP, HASRET GİDERİYOR"

Bir yıldır evlatlarını kaybetmenin acısıyla yaşadıklarını ifade eden baba Mustafa Atıcı, "Oğlumun ölümündeki soruşturma devam ediyor. Her hangi bir gelişme herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kolluk kuvvetlerinin elinden gelen bütün çabayla çalıştığını biliyorum. Kendileriyle de sürekli irtibat halindeyiz. Ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Devletten tek istek ve dileğimiz oğlumuzun ölümüne sebebiyet veren çocuk katilinin bir an önce bulunmasıdır. Bir senedir evladımıza hasretiz. Annesi her gün elbisesine sarılıp, hasret gideriyor," dedi.

"SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETMEYE LÜTFEN SON VERİN"

Silah olayına artık son verilmesini ifade eden baba Atıcı, "Lütfen şu silah olayına son verin. Silah sıkmak havaya boş yere mermi sıkmak güç gösterisi değildir, cinayet sebebidir. Biz evladımızı bu nedenle toprağa koyduk. Tokat Erbaa'daki kızımızı da bu sebeple toprağa koyduk. Katili 9 ay cezaevinde yattı ve sonra serbest bırakıldı. Düşünün, evladınınız katili önünüzden geçiyor yürüyor sokakta ne yaparsınız? Biz devletimizden adalet istiyoruz. Evlatlarımızın katillerini bulup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz, bizim başka bir derdimiz yok" diye konuştu.

"MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA" KAMPANYASI HEDEFİNE ULAŞTI

Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası hedefine ulaştığını kaydeden baba Atıcı, "Kulübümüzün şampiyonluk kutlamalarında bir farkındalık oluşturmak için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası başlattık. Sayın Valimiz, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, KTÜ İletişim Fakültesi Dekanı başta olmak üzere hepsine bu kampanyamıza verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük ve önemli bir hedefimiz vardı. O hedefe ulaştık. Çok şükür şampiyonluk kutlamalarında hiçbir olay yaşamadan kutlamaları dünya çapında ses getirerek yaptık çok şükür onu başardığımız için çok mutluyuz.