Emir Yuşa Atıcı’nın ölüm yıldönümünde anıldı... Maganda kurşununa hedef olmuştu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'yı hayatını kaybetti. Emir Yuşa Atıcı'nın ölümünün 1'inci yıldönümünde ailesi tarafından Atatürk alanında basın açıklaması yapıldı. Acılı baba Mustafa Atıcı aradan geçen zamana rağmen oğlunun katili bulunmadığını belirterek devletten tek isteklerinin bir an önce oğlunun katilinin bulunmasını istedi.
İstanbul'da yaşayan ve 11 Ağustos 2021 tarihinde yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yeşilbük mahallesindeki dedesinin ziyarete gelen 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, burada evinin önünde arkadaşları ile otururken bir anda yere düştü. Başından kan geldiğini gören arkadaşları ise durumu ailesine bildirdi. Ailesi tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil Serviste ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde Emir'in maganda kurşununun hedefi olduğu belirlendi. Nerden atıldığı belli olmayan yorgun merminin Emir'in sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi.
Emir Yuşa'nın ölümünün 1'inci yılında ailesi Atatürk Alanında basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Trabzon Barosu da destek vererek ailenin yanında yer alırken, baba Mustafa Atıcı, faillerin bulunması konusunda şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.
"ANNESİ HER GÜN EMİR'İN ELBİSESİNE SARILIP, HASRET GİDERİYOR"
Bir yıldır evlatlarını kaybetmenin acısıyla yaşadıklarını ifade eden baba Mustafa Atıcı, "Oğlumun ölümündeki soruşturma devam ediyor. Her hangi bir gelişme herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kolluk kuvvetlerinin elinden gelen bütün çabayla çalıştığını biliyorum. Kendileriyle de sürekli irtibat halindeyiz. Ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Devletten tek istek ve dileğimiz oğlumuzun ölümüne sebebiyet veren çocuk katilinin bir an önce bulunmasıdır. Bir senedir evladımıza hasretiz. Annesi her gün elbisesine sarılıp, hasret gideriyor," dedi.
"SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETMEYE LÜTFEN SON VERİN"
Silah olayına artık son verilmesini ifade eden baba Atıcı, "Lütfen şu silah olayına son verin. Silah sıkmak havaya boş yere mermi sıkmak güç gösterisi değildir, cinayet sebebidir. Biz evladımızı bu nedenle toprağa koyduk. Tokat Erbaa'daki kızımızı da bu sebeple toprağa koyduk. Katili 9 ay cezaevinde yattı ve sonra serbest bırakıldı. Düşünün, evladınınız katili önünüzden geçiyor yürüyor sokakta ne yaparsınız? Biz devletimizden adalet istiyoruz. Evlatlarımızın katillerini bulup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz, bizim başka bir derdimiz yok" diye konuştu.
"MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA" KAMPANYASI HEDEFİNE ULAŞTI
Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası hedefine ulaştığını kaydeden baba Atıcı, "Kulübümüzün şampiyonluk kutlamalarında bir farkındalık oluşturmak için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası başlattık. Sayın Valimiz, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, KTÜ İletişim Fakültesi Dekanı başta olmak üzere hepsine bu kampanyamıza verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük ve önemli bir hedefimiz vardı. O hedefe ulaştık. Çok şükür şampiyonluk kutlamalarında hiçbir olay yaşamadan kutlamaları dünya çapında ses getirerek yaptık çok şükür onu başardığımız için çok mutluyuz.
"SADECE EMİR ÖLMEDİ, EMİR'LE BİRLİKTE HEPİMİZ ÖLDÜK"
Emir'in katili bulununcaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten anne Asiye Atıcı ise, "Duygularımı nasıl dile getireceğimi bilmiyorum ama bir senedir oğlumun son gece giydiği tişörtüne sarılarak yatıyorum. Devletimizden oğlumun katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Sadece Emir ölmedi, Emir ile beraber hepimiz öldük. Bütün arkadaşları sevenleri hepimiz Emir'le beraber öldük. Bundan sonraki tem amacımız başka çocuklar başka insanlar ölmesin diye bu mücadelemizin sonu gelmeyecek. Emir'in katili bulunana kadar mücadelemiz sürdüreceğiz. Başkaları artık ölmesin. Ben de iyi ki varsın Eren iyi ki varsın Emir diyorum" ifadelerini kullandı.