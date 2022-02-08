Emirdağ’da damat dehşeti: Eşi ve kayınvalidesini böyle vurdu!

İlk kurşunda Kargılı yere yığılırken, ardından koşarak anne ve kızın yanına gelen Abdulkadir K., bahçe kapısını açıp acı içerisinde kıvrılan eski eşine art arda iki el daha ateş açtı. Bu sırada anne Ormantepe ise kızını ve kendisini korumak için önce Abdulkadir K.'ya taş attı, sonra bahçe kapısını kapattı. Fakat anne Ormantepe bundan başarılı olamadı. Anne Ormantepe elindeki pompalı tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kaçan damadının arkasından bahçeden bulduğu sopayı fırlattı ve ardından o da yere yığıldı.