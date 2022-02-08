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Giriş Tarihi: 8.2.2022 17:03

Emirdağ'da damat dehşeti: Eşi ve kayınvalidesini böyle vurdu!

İHA
Emirdağ’da damat dehşeti: Eşi ve kayınvalidesini böyle vurdu!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı... Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vuran şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kocanın, acı içerisinde yerde kıvranan eşine art arda kurşun yağdırması yürekleri sızlattı.

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini böyle vurdu | Video



Korkunç olay, dün öğle saatlerinde Emirdağ ilçesi Çallı mahallesi 1025 sokakta meydana geldi. Olayda, iddialara göre Abdulkadir K. (25) isimli şahıs, boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra Kargılı (20) ile annesi Selda Ormantepe'yi evlerinin önünde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra Kargılı olay yerine gelen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları bulanan annesi Selda Ormantepe'de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı'nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olayın bugün ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Olayda saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir K., Büşra Kargılı ile annesi Selda Ormantepe'nin evlerine girmek için bahçe kapısını açtıkları esnada saklandığı karşı binanın bahçesinden ikilinin üzerine ateş açtı.

İlk kurşunda Kargılı yere yığılırken, ardından koşarak anne ve kızın yanına gelen Abdulkadir K., bahçe kapısını açıp acı içerisinde kıvrılan eski eşine art arda iki el daha ateş açtı. Bu sırada anne Ormantepe ise kızını ve kendisini korumak için önce Abdulkadir K.'ya taş attı, sonra bahçe kapısını kapattı. Fakat anne Ormantepe bundan başarılı olamadı. Anne Ormantepe elindeki pompalı tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kaçan damadının arkasından bahçeden bulduğu sopayı fırlattı ve ardından o da yere yığıldı.

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Emirdağ'da damat dehşeti: Eşi ve kayınvalidesini böyle vurdu!
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