Emirdağ’ın eski belediye başkanına son görev

1985-1989 yılları arasında Emirdağ Belediye Başkanlığı yapan ve ilçeye önemli hizmetlerde bulunan Ömer Faruk Pala, hayatını kaybetti. Pala'nın vefatı, Emirdağ halkını derin bir üzüntüye boğdu. Merhum için Emirdağ Belediyesi önünde bir uğurlama töreni düzenlendi. Cenaze törenine Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgün, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun yanı sıra, ilçe protokolü, belediye çalışanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye binası önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken, Pala'nın Emirdağ'a kazandırdığı hizmetler bir kez daha anıldı.

GÖNÜLLERDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Törende konuşan Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Ömer Faruk Pala, belediye başkanlığı döneminde ilçemize değerli katkılar sunmuş bir isimdir. Onu her zaman saygı ve minnetle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Emirdağ halkına başsağlığı diliyorum. Güle güle güzel başkanımız," ifadelerini kullandı. Törenin ardından Pala'nın naaşı dualarla Emirdağ şehir mezarlığına götürüldü ve burada toprağa verildi. Katılımcılar, merhumun ailesine taziyelerini sunarken, Ömer Faruk Pala'nın anılarının Emirdağ halkının gönlünde yaşamaya devam edeceği vurgulandı.