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Giriş Tarihi: 19.6.2022 10:03 Son Güncelleme: 19.6.2022 10:06

Emirgan Korusu'ndaki katliama vatandaşlardan tepki yağdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Emirgan Korusu’ndaki katliama vatandaşlardan tepki yağdı

Tarihi Emirgan Korusu'nda İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden izin almadan ağaç kesimi yapılması vatandaşında tepkisine neden oldu. Emirgan Korusu'nun ejdatlarından miras kaldığını ve İstanbul'un yeşil örtüsü ile akciğeri konumunda olduğunu belirten vatandaş Yavuz Alagöz, koordineli çalışma yapılarak şaibelere yer verilmemesi gerektiğini yeşilin herkese lazım olduğunu söyledi.

İstanbul'un son kalan akciğerlerinden olan ve insanların gelip dinlendikleri ve kuş sesleri arasında piknik yaptığı tarihi Emirgan Korusu'nda İBB tarafından kuruduğu gerekçesi ile ağaçları kesmesi vatandaşında tepkisini çekti. 2021 yılında İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli halde izin alınarak kesim yapılmasına rağmen 2022 yılında hiçbir izin alınmadan 200'e yakın ağacın kesilmesi işlemine başlamış ve İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşların ihbarı ile baskın yapılmıştı. Yapılan baskında 2 hafta içinde 54 ağacın kesildiği tespit edilerek İBB yetkililerine 9 bin 256 lira para cezası kesilmişti.

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Emirgan Korusu'nda ağaç kıyımı yapılması Emirgan Korusu'na piknik yapmak ve dinlenmek için gelen vatandaşlarında tepkisini topladı. Çürük olan ağaçların keyfi olarak değil de bu işin uzmanı olan Orman Bakanlığı ile Orman Fakültesindeki Orman mühendisleri ile işbirliği yapılarak ağaçların sağlığına göre davranılması gerektiğini belirten Yavuz Alagöz, "Ata yadigarı tarihi Emirgan Korumuzda ağaçların kesimi ile birlikte koordineli çalışma yapılsa böyle şaibeler çıkmaz halta rahat olur belediyede rahat olur. Keyfi yapılmadığı sürece hem belediye, hem bakanlık hem de vatandaş rahat olur. Bu sayede kuvetler ayrılığının birliğe dönüşmüş hali her zaman huzur getirir. Burası güzel ve bakımlı bir yer fakat ağaçların kesilmesi halkta şüphe uyandırıyor. Aslında bu şüpheleri koordineli çalışıldığında izole edilebilir. Doğamızı daha iyi kullanmak için ağaçlarımızı kesmeyelim dikelim yaşatalım koruyalım çünkü yeşil herkese lazım" dedi.

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Emirgan Korusu'ndaki katliama vatandaşlardan tepki yağdı
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