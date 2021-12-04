Emirhan’ın gözyaşları 4 hastaya can oldu

Denizli’de beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşındaki Gülcan Ocak’ın organları 4 hastaya hayat verdi. Ocak’ın eşi Yusuf Ocak: Bize bu kararı, kalp nakli beklerken ölen Emirhan’ın gözyaşları aldırdı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Gülcan Ocak, 28 Kasım'da yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen 3 çocuk annesi Ocak'ın eşi Yusuf Ocak'a hastane yetkilileri organ bağışı çağrısında bulundu. Yusuf Ocak, eşinin organlarını ailesinin de gönül rızası ile bağışladı. Gülcan Ocak'ın kalbi ve karaciğeri İzmir'de, böbrekleri ise Aydın'da organ bağışı bekleyen 4 hastaya nakledildi.
"EMİRHAN'A AĞLAMIŞTIK"
Yusuf Ocak, 'meleğim' dediği eşiyle televizyon izlerken kalp nakli bekleyen bir çocuğu görüp ağladıklarını anlattı. Kalp nakli için bekleyenler arasında Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız doğum günü öncesi hastane odasından Türkiye'ye seslenip "Ben olsam ben de organlarımı bağışlardım" demişti. Tüm Türkiye'yi ağlatan Emirhan Taçyıldız, 3 gün sonra 18 Kasım'da 13. yaş gününde hayatını kaybetti. Bu durumdan çok etkilendiklerini belirten Yusuf Ocak, "Televizyonda kalp nakli bekleyen Emirhan'ı gördük. Doğum gününde röportaj yapmışlardı. Emirhan 'Ben olsam organlarımı bağışlardım' demişti. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Biz de izlerken etkilenip ağlamıştık. Benim de kalp hastalığım var. 4 kez kalp krizi geçirdim. En sonunda by-pass oldum. Şu anda böbreklerimden tedavi görüyorum. Onları, televizyondaki çocuğun çaresizliğini düşünerek eşim birilerinde hayat bulsun istedim. Şimdi Aydın ve İzmir'deki insanlara hayat olacak meleğim. Organı alan kişi 'Bir helallik isteyeyim.' derse gelip oturup çayımızı, kahvemizi içsin. Yemeğimizi yesin. Bizim tek istediğimiz o. Eşim her zaman iyilik yapan biriydi. Eşim gitti ama iyilik yapmaya devam ediyor" dedi.
"İYİ Kİ EŞİM OLMUŞ"
Yusuf Ocak sözlerine şöyle devam etti: "Eşimden, meleğimden Allah bin kere razı olsun. Onun hakkını hiç ödeyemem, iyilik meleğiydi. Hiç kimseyle küs olmaz, herkesle iyi, ılımlı, güler yüzlüydü. Meleğimle 3 oğlumuz var. Biri evli, bir tanesi üniversiteye gidiyor. Bir tane de 5'inci sınıfa giden oğlumuz var. Eşim karıncayı dahi incitmek istemeyen bir insandı. Bana pozitif ol derdi sürekli."