Emirhan’ın gözyaşları 4 hastaya can oldu

"İYİ Kİ EŞİM OLMUŞ"

Yusuf Ocak sözlerine şöyle devam etti: "Eşimden, meleğimden Allah bin kere razı olsun. Onun hakkını hiç ödeyemem, iyilik meleğiydi. Hiç kimseyle küs olmaz, herkesle iyi ılımlı, güler yüzlüydü. Meleğimle 3 oğlumuz var. Biri evli, bir tanesi üniversiteye gidiyor. Bir tanede 5'inci sınıfa giden oğlumuz var. Eşim karıncayı dahi incitmek istemeyen bir insandı. Bana pozitif ol derdi sürekli"