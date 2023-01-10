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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Emlak çetesine dev operasyon

İstanbul’da devremülk sahiplerini ve müşterilerini kurdukları çağrı merkeziyle 120 milyon lira dolandıran çete çökertildi. 131 kişi gözaltına alınırken onlarca lüks otomobile el konuldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Emlak çetesine dev operasyon
İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı yapan çeteye düzenlenen operasyonlarda 131 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlak şirketi kurarak çok sayıda kişiye devre mülk satan kişilerin, bu devre mülkleri de yabancılara oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para aldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Zanlıların aynı devre mülkü ve arsayı birden fazla kişiye sattıkları, böylece 120 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu dolandırıcılık olayında 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Başakşehir ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 131 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon 650 bin lira nakit para ele geçirildi. 41.6 milyon lira değerinde onlarca lüks otomobil ve taşınmaza el konulurken, şüphelilerin çeşitli illerde 70 milyon lira değerinde 24 adet lüks ev ile gayrimenkul aldıkları belirlendi. Lüks otomobiller Asayiş Şube otoparkına getirildi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

1 ODAYI 50 KİŞİYE SATMIŞLAR
Polisin baskın yaptığı adreslerden birinin önünde toplanan mağdurlar da açıklamalarda bulundu. 1 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Sebahattin Balkaya, Yalova'da termal siteden devre mülk aldığını belirterek, şüphelilerin bir odayı 50 farklı kişiye sattığını anlattı. Balkaya, "Bir odada kişi başına 7 santimetre yer düşüyor. 'Sonra tekrar biz bunu satacağız' dediler. Bana 1 milyon 200 bin lira vadettiler" dedi.

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Emlak çetesine dev operasyon
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