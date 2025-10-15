EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ ŞARTLARI: TOKİ Emlak Konut Yeni Yuvam Kampanyası nedir, ödeme sistemi nasıl olacak?

KATILIM BEDELİ VAR MI?

Model kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50'lik bölümü için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkanıyla ödenebiliyor. Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmıyor.