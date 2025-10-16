Emlak Konut’tan peşinatsız ev fırsatı! Emlak Konut Yeni Yuvam Kampanyası nedir, ödeme sistemi açıklandı mı, kimler başvurabilir?

Ev sahibi olmayı hayal edenler için Emlak Konut'tan dikkat çeken bir kampanya geldi. Yeni Yuvam modeliyle vatandaşlara faizsiz, peşinatsız konut sahibi olma imkanı tanınıyor. Sosyal konut niteliği taşıyan bu sistemin başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. İşte Emlak Konut'un Yeni Yuvam projesine dair tüm detaylar…
'Yeni Yuvam Modeli'nde, kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Model, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, kura, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor. Vade süresi ise 60 aya kadar çıkıyor.
Vatandaşlar, almak istedikleri konutu seçiyor. Ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturuluyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkanı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Yani alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut'a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne ödüyor. Ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendiriliyor.
Yeni Yuvam Modeli, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinde uygulanıyor.
Projeler şunlar: Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (hemen teslim), Komşu Finans Evleri (hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim), Kuzey Adalar, Yeni Levent, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler, İstanbul Ataşehir'deki Emlak Konut Genel Merkezi'ne veya projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler www. emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.
Model kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50'lik bölümü için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkanıyla ödenebiliyor. Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmıyor.
Yeni Yuvam Modeli'ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurulabiliyor.
Yeni Yuvam Modeli, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak, Emlak Konut projelerinden teslimat süresi olmadan doğrudan ev sahibi olma imkanı sunuyor. Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmuyor.
Yeni Yuvam Modeli kapsamında 6 milyon lira değerindeki bir daire için;
- İLK 30 AY: Emlak Konut ve tasarruf finansmanı şirketine aylık toplam 150 bin lira ödeme.
- SON 30 AY: Yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme.