Emlak şirketinden yeni dolandırıcılık

İSTANBUL Pendik'te bir emlakçı, ev sahiplerinden habersiz 'Bu fiyatı kaçırmayın', 'Bu fırsat kaçmaz' diyerek satılıkmış gibi gösterdi. İlanlarını arayan kişiler şirket çalışanları tarafından evlere götürüldü ve kendilerinden ön ödeme adı altında para istendi. Ancak kişiler parayı ödemelerine rağmen bir türlü evleri alamadılar. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda emlak şirketi yönetici ve çalışanı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.