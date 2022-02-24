Emlakçı cinayetinin altından “namus meselesi” çıktı!

İstanbul'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Karakoç cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Olay Eyüpsultan ilçesi Çırçır mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde meydana geldi. İnşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, işyerinde telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Serdar Karakoç olay yerinde hayatını kaybederken emniyet güçleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında cinayeti işleyen şüphelinin bir güvenlik kamerası tarafından içeri girerken ve daha sonra hızla kaçarken görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerdeki şüphelinin siyah kapüşonlu mont giydiği, yüzünde cerrahi maske bulunduğu tespit edildi.

EŞİYLE TELEFONLA KONUŞURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada Serdar Karakoç'un eşiyle telefonla konuşurken öldürüldüğünü tespit etti. Serdar Karakoç'un eşi G.K.(37) poliste verdiği ifadesinde saat 22.22'de eşiyle telefonla konuşurken birden eşinin yüksek sesle birine bağırdığını duyduğunu, ardından kavga sesleri duymaya başladığını ve bu sırada telefonunun kapandığını söyledi.



GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek cinayeti işlediği tespit edilen Batuhan D.(24) adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda azmettirici olabileceği değerlendirilen M.T.D. ile Ş.D. adlı kadınlar da yakalandı.

"KIZ KARDEŞİMİ TACİZ EDİYORDU"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheli Batuhan D., kız kardeşinin Serdar Karakoç'un yanında çalıştığını, ailesinin ziyaretine gittiğinde kardeşini evde göründe neden işte olmadığını sordu. İddiaya gçre kız kardeşinin patronu tarafından taciz edildiğini öğrenince öfkelendiğini ve Karakoç'la konuşmak için iş yerine gittiğini anlatan Batuhan D., "İş yerine gittiğimde Serdar Karakoç'a 18 yaşındaki kız kardeşimi neden taciz ettiğini sordum. Kendisi de bana böyle birşey yok dedi. Aramızdaki tartışma arbedeye dönüşünce karşılıklı silah çektik" diye konuştu.

TUTUKLANDI

İfadesinin devamında Serdar Karakoç'un kendisine silah çektiğini ve bileğinden yaralandığını söyleyen şüpheli kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini amacının öldürmek olmadığını iddia etti. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.