İstanbul Polisi; Bağcılar İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde "Emlakçı" görünümlü bir iş yerindeki gizli bölmede "Poker" oynandığı tespit etti. Kontrol edilen adreste yasa dışı kumar oynayan 4 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında "Kumar Oynamak" gerekçesiyle toplamda 5 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

İş yerinin sorumlusu C.T. ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan gözaltına alındı. Adres mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

“Emlakçı” görünümlü kumarhane... “Poker” partisinde yakalandılar | Video