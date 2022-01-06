Haberler Yaşam Haberleri “Emlakçı” görünümlü kumarhane... “Poker” partisinde yakalandılar
Giriş Tarihi: 6.1.2022 22:30 Son Güncelleme: 6.1.2022 22:41

“Emlakçı” görünümlü kumarhane... “Poker” partisinde yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Emlakçı” görünümlü kumarhane... “Poker” partisinde yakalandılar

İstanbul’da yasa dışı kumar oynatılan “Emlakçı” görünümlü bir gizli kumarhanede “Poker” oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi. İş yerinin sahibi gözaltına alındı ve adres mühürlendi.

İstanbul Polisi; Bağcılar İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde "Emlakçı" görünümlü bir iş yerindeki gizli bölmede "Poker" oynandığı tespit etti. Kontrol edilen adreste yasa dışı kumar oynayan 4 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında "Kumar Oynamak" gerekçesiyle toplamda 5 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

İş yerinin sorumlusu C.T. ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan gözaltına alındı. Adres mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

“Emlakçı” görünümlü kumarhane... “Poker” partisinde yakalandılar | Video

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“Emlakçı” görünümlü kumarhane... “Poker” partisinde yakalandılar
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