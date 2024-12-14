Emlakçı kavgasında kan aktı: 2 ölü

Kadıköy'de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında silahlı kavga çıkan iki emlakçı hayatını kaybetti. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8. katındaki ofiste meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı, bir müteahhidin ofisinde buluştu. Bir süre sonra emlakçılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı. 2 emlakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.