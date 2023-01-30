Emlakçı, ofisinde ölü bulundu! "Kapı içeriden kilitlenmişti"

"KAPI İÇERİDEN KİLİTLENMİŞTİ"

Karacan'ın yan dükkandaki esnaf arkadaşı Mehmet S; "Babası telefonlara cevap vermeyince meraklanmış. Buraya geldi. Erol yok dedi. Telefonla birlikte aradık. Telefonu burada önümde görüyorum ama açmıyor. İçeride de görünmüyordu. Kapıya baktık. Kapı içeriden kilitlenmişti. Sonra çilingir çağırdık. Kapı bir şekilde açıldı. İçeri girdik. Tuvalete baktık. Yere düşmüştü. Ağzında kanlar vardı" dedi.