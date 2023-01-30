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Giriş Tarihi: 30.1.2023 16:04 Son Güncelleme: 30.1.2023 16:43

Emlakçı, ofisinde ölü bulundu! "Kapı içeriden kilitlenmişti"

Bakırköy'de emlak ofisi sahibi Erol Karacan (54), sabah saatlerinde dükkanında ölü bulundu. Kapının kırılarak girildiği emlak dükkanında şüpheli bulunan ölüm sonrası Karacan'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldrıldı.

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Emlakçı, ofisinde ölü bulundu! Kapı içeriden kilitlenmişti

Bakırköy Kartaltepe'ye bağlı Filiz sokakta bulunan emlak dükkanında, sabah saatlerinde emlak işi ile uğraşan Erol Karacan'ın cesedi bulundu. Telefonlara cevap vermeyen Karacan'ın cesedi kapı kırılarak tuvalette bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri emlak dükkanında çalışma yaptı.

Şüpheli bulunan ölüm sonrası Karacan'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Karacan'ın bir süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı da öğrenildi.

"KAPI İÇERİDEN KİLİTLENMİŞTİ"

Karacan'ın yan dükkandaki esnaf arkadaşı Mehmet S; "Babası telefonlara cevap vermeyince meraklanmış. Buraya geldi. Erol yok dedi. Telefonla birlikte aradık. Telefonu burada önümde görüyorum ama açmıyor. İçeride de görünmüyordu. Kapıya baktık. Kapı içeriden kilitlenmişti. Sonra çilingir çağırdık. Kapı bir şekilde açıldı. İçeri girdik. Tuvalete baktık. Yere düşmüştü. Ağzında kanlar vardı" dedi.

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Emlakçı, ofisinde ölü bulundu! "Kapı içeriden kilitlenmişti"
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