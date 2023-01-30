Emlakçı, ofisinde ölü bulundu! "Kapı içeriden kilitlenmişti"

Bakırköy Kartaltepe'ye bağlı Filiz sokakta bulunan emlak dükkanında, sabah saatlerinde emlak işi ile uğraşan Erol Karacan'ın cesedi bulundu. Telefonlara cevap vermeyen Karacan'ın cesedi kapı kırılarak tuvalette bulundu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri emlak dükkanında çalışma yaptı.
"KAPI İÇERİDEN KİLİTLENMİŞTİ"
Karacan'ın yan dükkandaki esnaf arkadaşı Mehmet S; "Babası telefonlara cevap vermeyince meraklanmış. Buraya geldi. Erol yok dedi. Telefonla birlikte aradık. Telefonu burada önümde görüyorum ama açmıyor. İçeride de görünmüyordu. Kapıya baktık. Kapı içeriden kilitlenmişti. Sonra çilingir çağırdık. Kapı bir şekilde açıldı. İçeri girdik. Tuvalete baktık. Yere düşmüştü. Ağzında kanlar vardı" dedi.