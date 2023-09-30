Emma Mackey Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Emma Mackey Dizileri ve Filmleri Listesi

Emma Mackey, genç yaşına rağmen başarılı bir kariyere sahip bir oyuncudur. 2016 yılında Badger Lane ve 2018 yılında Summit Fever filmlerinde rol almıştır. Emma Mackey filmleri ve TV dizileri, arasında "Sex Education" dizisi ile adını duyuran Mackey, rol aldığı diğer film ve dizilerde de başarılı performanslar sergilemiştir. En beğenilen Emma Mackey dizileri ve filmleri listesi arasındaki neredeyse tüm yapımlarda başrol oynamıştır.

Emma Mackey Filmleri ve TV Dizileri

Emma Mackey, genç yaşına rağmen başarılı bir kariyere sahip bir oyuncudur. Sex Education dizisi ile adını duyuran Mackey, rol aldığı diğer film ve dizilerde de başarılı performanslar sergilemiştir. Emma Mackey'in rol aldığı filmleri şu şekilde sıralayabiliriz:

2016: Badger Lane (Başrol) – (Korku): Bir grup gencin, arkadaşlarının kaybolmasından sonra bir sırrı çözmek için bir araya gelmesini anlatan bir korku filmidir. Mackey, filmde Kay karakterini canlandırmaktadır.

Bir grup gencin, arkadaşlarının kaybolmasından sonra bir sırrı çözmek için bir araya gelmesini anlatan bir korku filmidir. Mackey, filmde Kay karakterini canlandırmaktadır. 2018: Summit Fever (Başrol) – (Dram): Bir grup dağcının, bir dağda mahsur kaldıktan sonra hayatta kalma mücadelesini anlatan bir dram filmidir. Mackey, filmde Hannah karakterini canlandırmaktadır.

Bir grup dağcının, bir dağda mahsur kaldıktan sonra hayatta kalma mücadelesini anlatan bir dram filmidir. Mackey, filmde Hannah karakterini canlandırmaktadır. 2021: Eiffel (Başrol) – (Biyografi, Romantik): Gustave Eiffel'in Eiffel Kulesi'ni inşa etme sürecini anlatan bir biyografik drama filmidir. Mackey, filmde Eiffel'in aşkı Marie'yi canlandırmaktadır.

Gustave Eiffel'in Eiffel Kulesi'ni inşa etme sürecini anlatan bir biyografik drama filmidir. Mackey, filmde Eiffel'in aşkı Marie'yi canlandırmaktadır. 2023: Barbie (Başrol) – (Komedi, Macera, Fantastik): Mattel'in aynı adlı oyuncak bebeğinden uyarlanan bir komedi-drama filmidir. Mackey, filmde Barbie'nin gerçek dünyadaki bir genç kızla yer değiştirmesini anlatan karakteri canlandırmaktadır.

Mattel'in aynı adlı oyuncak bebeğinden uyarlanan bir komedi-drama filmidir. Mackey, filmde Barbie'nin gerçek dünyadaki bir genç kızla yer değiştirmesini anlatan karakteri canlandırmaktadır. 2022: Nil'de Ölüm (Jacqueline de Bellefort) – (Gizem-Gerilim): Agatha Christie'nin 1937'de yazdığı aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

Agatha Christie'nin 1937'de yazdığı aynı adlı romanından uyarlanmıştır. 2020: The Winter Lake (Holly) – (Başrol) – (Gizem): Karanlık bir sırra sahip olan genç bir kadının hikâyesini anlatır.

En Beğenilen Emma Mackey Dizileri ve Filmleri Listesi

2016 yılında Badger Lane ve 2018 yılında Summit Fever filmlerinde rol alan Mackey, 2019 yılında Sex Education dizisi ile adını duyurdu. Dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan Mackey, BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü ve En İyi Kadın Komedi Performansı Dalında BAFTA Televizyon Ödülü'ne aday gösterildi ve ödülün sahibi oldu. Emma Maykey'in rol aldığı TV Dizilerini şu şekilde sıralayabiliriz: