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Giriş Tarihi: 15.3.2022 15:18

Emniyet açıkladı: Herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır

EMİR SOMER EMİR SOMER
Emniyet açıkladı: Herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır

İstanbul Emniyeti; Türk Tabipler Birliği tarafından Taksim’de yapılmak istenen basın açıklamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada "14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı'na gelen Türk Tabipler Birliği'ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir. Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine; her yıl 14 Mart'ta olduğu gibi Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecekleri ancak meydanın "Basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı" ifade edilmiştir. Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine grubun yürüyüşü engellenmiştir. Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş ve bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır. İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

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Emniyet açıkladı: Herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır
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