Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli bekliyor: 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

EGM personeline yönelik banka promosyonu ihalesinde takvim netleşti. 2025 yılı için yapılacak promosyon anlaşmasının detayları merak edilirken, ihale tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak ve ödemeler hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte, tüm detaylar...