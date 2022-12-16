Haberler Yaşam Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nde terör saldırısı sonrası açıklama: “Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam...”
Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:06 Son Güncelleme: 16.12.2022 11:24

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde terör saldırısı sonrası açıklama: “Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam...”

Diyarbakır’da çevik kuvvet servisine bombalı terör saldırısı sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak, “Nefes aldırmayacağız. Adım attırmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam...” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde terör saldırısı sonrası açıklama: “Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam...”

Diyarbakır Çarıklı Mahallesi Mardin yolu üzerinde çevik kuvvet servisine düzenlenen bombalı terör saldırısında bir sivil ve sekiz polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Terör saldırısıyla bağlantılı beş kişi ise gözaltına alındı.

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ!"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise, terör saldırısı sonrasında resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. EGM sosyal medya hesabından, "Nefes aldırmayacağız. Adım attırmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam..." ifadelerini kullandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nde terör saldırısı sonrası açıklama: “Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam...”
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