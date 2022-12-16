Emniyet Genel Müdürlüğü’nde terör saldırısı sonrası açıklama: “Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam...”

Diyarbakır Çarıklı Mahallesi Mardin yolu üzerinde çevik kuvvet servisine düzenlenen bombalı terör saldırısında bir sivil ve sekiz polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Terör saldırısıyla bağlantılı beş kişi ise gözaltına alındı.

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ!"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise, terör saldırısı sonrasında resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. EGM sosyal medya hesabından, "Nefes aldırmayacağız. Adım attırmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam..." ifadelerini kullandı.