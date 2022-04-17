Emniyet Genel Müdürü Aktaş Suriye’de görevli polislerle sahur yaptı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Suriye'nin Tel Abyad ilçesine giderek görevli güvenlik güçleri ile birlikte sahur yaptı.

Yapılan ziyaret ile ilgili Aktaş; "Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürümüz Selçuk Doğuş ile birlikte sahur soframızın bereketini bölgede yaşayan kardeşlerimizin canını, malını ve namusunu koruyan Kahramanlarımızla paylaşıyoruz. Allah, kahramanlarımızı muhafaza etsin." dedi. Sahur programı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla bağlanarak personele hitap etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Emniyet Genel Müdürümüz sayın Mehmet Aktaş ile birlikte Tel Abyad'da görev yapan emniyet teşkilatımızın kahraman özel harekât personeli ile sahurda bir araya geldik." dedi.