Emniyet kemeri hayat kurtardı

Bursa-İzmir Otoyolunda seyir halinde olan Muratcan Atay'ın kullandığı hafif ticari araç, Doğanköy mevkiinde geldiği sırada aniden kontrolden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan aracı gören diğer sürücüler 112'ye kaza ihbarında bulundu. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde emniyet kemeri takılı olmayan Muratcan Atay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olan Turgut Özdemir ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazaya karışan iki kişinin, yeni aldıkları hafif ticari aracı İzmir'e götürerek kargo dağıtım işinde kullanacakları öğrenildi.