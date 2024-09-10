Emniyet kemeri takan kurtuldu takmayan canından oldu

Bursa'da, Muratcan Atay'ın kullandığı hafif ticari araç, -İzmir Otoyolunun Doğanköy mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, bariyerlere çarptı. Muratcan Atay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olan Turgut Özdemir ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazaya karışan iki kişinin, yeni aldıkları hafif ticari aracı İzmir'e götürüp, kargo dağıtım işinde kullanacakları öğrenildi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurye olarak çalışan Yalçın Davulcu (25), önceki akşam Maçka tünelinde motosikletinin kontrolünü kaybedince, önünde giden TIR'ın altına girdi. Motosiklet hurdaya dönerken, genç kurye hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Nadir Çintaş (19) ölürken, yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Kazanın ardından minibüsün sürücüsü F.B. (40) olay yerinden kaçtı.SABAH