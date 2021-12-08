Emniyet kemeri takmayan şoförden şaşırtan çıkış! "Bana söylemeyin fabrikaya söyleyin!"

Yapılan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi, evrak,belge ve taksimetreleri incelendi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi.Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144'er lira para cezası uygulandı.