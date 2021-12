Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon aracına bindirildiler

Trafik ekipleri Atatürk Caddesi'nde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, araçlarında emniyet kemeri takmayan vatandaşları ceza kesmek yerine kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracına bindirdi. Araca binen vatandaşlar, kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı hissetti.

MUTLAKA TAKIN

Emniyet kemeri takmadığı için simülasyon aracına bindirilen Necla Başkan, araçtan indikten sonra yaşadıklarını anlatarak, "Bir an gerçekten her şey bitti sandım. Film şeridi gibiydi her şey. Biran hayat bitti sandım. Yaşamak, bunu fark etmek için illa böyle bir şey yaşamamız mı lazım. Herkes emniyet kemerini mutlaka taksın. Bundan sonra ilk işim araca biner binmez emniyet kemerini takacağım" diye konuştu.

AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, "Vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerini takmalarını, daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizim amacımız asla ceza yazmak değil" şeklinde konuştu.