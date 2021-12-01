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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:53 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:54

Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon aracına bindirildiler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon aracına bindirildiler

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmadığı için çevrilen sürücüler, simülasyon aracına bindirildi. Simülasyon aracına bindikten sonra inen Necla Başkan, " Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bundan sonra otomobil koltuğuna oturduktan sonra ilk işim aracımı çalıştırmadan emniyet kemerini takmak olacak" dedi.

Trafik ekipleri Atatürk Caddesi'nde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, araçlarında emniyet kemeri takmayan vatandaşları ceza kesmek yerine kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracına bindirdi. Araca binen vatandaşlar, kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı hissetti.

MUTLAKA TAKIN

Emniyet kemeri takmadığı için simülasyon aracına bindirilen Necla Başkan, araçtan indikten sonra yaşadıklarını anlatarak, "Bir an gerçekten her şey bitti sandım. Film şeridi gibiydi her şey. Biran hayat bitti sandım. Yaşamak, bunu fark etmek için illa böyle bir şey yaşamamız mı lazım. Herkes emniyet kemerini mutlaka taksın. Bundan sonra ilk işim araca biner binmez emniyet kemerini takacağım" diye konuştu.

AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, "Vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerini takmalarını, daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizim amacımız asla ceza yazmak değil" şeklinde konuştu.

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Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon aracına bindirildiler
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