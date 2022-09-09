Emniyet kemeri takmayınca camdan ölüme savruldu

Bursa'da, dün sabah saat 08.00 sıralarında, Mudanya yönüne giden bir otomobil, Sanayi Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan otomobil, İzmir Yolu Caddesi yol ayrımının bariyerlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk annesi Eda Güleçyüz'ün (26), otomobilden fırlayarak öldüğünü belirledi. Sürücünün kaçtığını düşünen ekipler, otomobilin kapı kollarından ve direksiyondan parmak izi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sürücünün de Eda Güleçyüz olduğu ve emniyet kemeri takmadığı için, otomobilin açık olan ön sağ kapı camından fırlayarak öldüğü belirlendi. Bursa'daki diğer kazada, kırsal Boğazköy Mahallesi'nde engebeli arazide devrilen traktörün altında kalan İsmail Kabak öldü. Antalya'nın Serik ilçesinde, yeğenlerini otogara bıraktıktan sonra eve dönen animatör Tarık Taşar (31), tur otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan sürücü ile camdan fırlayan eşi Gül Taşar (29) öldü. Kumluca ilçesinde, halı saha maçından dönerken Akmaz Deresi'ne yuvarlanan ve ters dönen otomobilde sıkışıp kalan Bayram Onur Avcıoğlu (19), boğularak öldü. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, aynı yönde giden başka bir tıra sarpan tır sürücüsü Mehmet Kara (43) ile yanında bulunan Betül Kara (16) öldü. Isparta'daki diğer kazada ise Antalya Karayolundan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan Aziz Işık hayatını kaybetti. Manisa'da, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca, yük treni çarptı. Treninin 600 metre sürüklediği aracın ziraat mühendisi sürücüsü Şükrü Sever (26) feci şekilde can verdi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan Halit Kılgı (73) öldü. Düzce'de TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Hakan Gürsoy (24) hayatını kaybetti. Zonguldak'ta, gölgesinde oturduğu minibüs hareket edince altında kalan Mehmet Baş (84) öldü. Yalova'da, 5 gün önce köpeklerden kaçmak isterken motosikleti devrilen Selçuk Demir (40) öldü.SABAH