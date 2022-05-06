Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyoneti takibe aldı. Kayseri-Ankara Karayolunda durdurulan kamyonette narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın emniyet kemeri tertibatının sökülmesiyle birlikte buraya gizlenmiş 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 500 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken kamyonette bulunan 2 yabancı uyruklu kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.