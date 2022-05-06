Haberler Yaşam Haberleri Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:30 Son Güncelleme: 6.5.2022 16:43

Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıyan bir araca operasyon yaptı. Araçta yapılan aramada emniyet kemeri tertibatına zulalanmış 500 bin lira değerinde 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyoneti takibe aldı. Kayseri-Ankara Karayolunda durdurulan kamyonette narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın emniyet kemeri tertibatının sökülmesiyle birlikte buraya gizlenmiş 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 500 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken kamyonette bulunan 2 yabancı uyruklu kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
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