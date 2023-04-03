Emniyet kemerli cinayete 12 yıl hapis! Evli sevgilisini öldüren kadına iyi hal indirimi

İzmir'in Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta geçen yıl 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile sevgilisi Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma ve kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Buket Çelik hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik hakkında 3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, 'haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Davanın karar duruşması 31 Mart'ta görüldü. Duruşmaya sanık Çelik ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı. Çelik, suçlamaları reddedip beraatini istedi. Mahkeme, Çelik'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla, ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi. Taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.