Emniyet Korosu Kuzey’e nefes oldu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Armağan Tanrıöver ile sınıf öğretmeni eşi Betül Tanrıöver, 3.5 yıl önce dünyaya gelen çocuklarına 'Kuzey' adını verdi. Tanrıöver çiftinin tek çocukları olan Kuzey'e, 1.5 yıl önce gittikleri hastanedeki tedavinin ardından, ölümcül kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu. Aile, çocuklarının yaşaması için gerekli olan 100 milyon TL'yi bulamayınca, 3 ay önce Diyarbakır Valiliği'nden kampanya için izin aldı. Armağan ve Betül Tanrıöver, çocuklarının yaşaması için, fotoğraf ve görüntülerini paylaştıkları sosyal medya platformundan gerekli paranın toplanması için yardım kampanyaları başlatıp, çağrılarda bulundu.

31 MİLYON LİRA TOPLANDI

Diyarbakır'a 1300 kilometre uzaklıktaki Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde, DMD hastası çocuğa destek olmak için, 'Birlikte el ele Kuzey'e nefes ol' sloganıyla, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde, Emniyet Korosu'nun sahneye çıktığı konser düzenledi. Biletlerin 500 TL'den satıldığı, Bursa Erzurumlular Derneği Halk oyunları ve NAKEM isimli halk dansları ekiplerinin de gösteri yaptığı programı, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, emniyet müdür yardımcıları ile ilçe emniyet müdürleri ve çok sayıda polis izledi.

DMD Hastası Kuzey'in ve ailesinin fotoğraflarının sahneye yansıtıldığı konserde elde edilen gelirin tamamı Kuzey'in tedavisi için kullanılacak. Torununun tedavisi için gerekli olan 100 milyon TL'nin 3'te 1'inin toplanabildiğini söyleyen Kuzey'in dedesi Vedat Coşaner (58), "Torunumu 1.5 yıl önce bacağında kasılma olduğundan dolayı hastaneye götürdük. Rahatsızlığını biz de orada öğrendik. Kuzey'in tek sağlığının çözümü Dubai'deki bir hastanede. Biz de 3 aylık süreçte elimizden geldiği kadar çabalıyoruz. Önümüzde 12 ay var, herkesin destek olmasını istiyorum. Bursa'da emniyet müdürlüğünün yapmış olduğu konserle birlikte 31 milyon lira toplandı. Kuzey'in yaşaması için ümidinizi yitirmedik" diye konuştu. DHA