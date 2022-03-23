Haberler Yaşam Haberleri Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi ve Ereğli’de operasyon düzenledi
Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:11 Son Güncelleme: 23.3.2022 14:39

Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi ve Ereğli’de operasyon düzenledi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi ve Ereğli’de operasyon düzenledi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve Kdz. Ereğli İlçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Merkezinde S.M.Y. ve S.İ.B. isimli şüpheli şahıslar kullandıkları araç ile dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları esnada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri tarafından yakalandılar.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilerek S.M.Y. ve S.İ.B. isimli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, Kdz. Ereğli İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda B.D. ve Y.L.S. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak yaklaşık 50 adet kenevir bitkisi ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan çokça materyal ele geçirildi.

B.D. isimli şahsa izinsiz hint keneviri yetiştirmek suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Son dakika | Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
Son dakika | Lavrov'dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
52 kilo patlayıcı ile yakalanmıştı! Abuzer Kartal’ın vukuatları kabarık çıktı
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin kuyruk çilesini bitirdi! 'Boğaz'ı 5 dakikada geçmek rüya gibi'
Tüm dünya alarma geçti! Gıda krizi virüs gibi yayılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi ve Ereğli’de operasyon düzenledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA