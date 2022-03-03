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Giriş Tarihi: 3.3.2022 17:22 Son Güncelleme: 3.3.2022 17:34

Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle buluştu

BEKİR COŞKUN
Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle buluştu

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda gazetecilerin çalışma koşularında yaşadıkları sorunlar ele alındı.

Mersin'e görev başladığı günden itibaren basın mensuplarıyla yakın işbirliğini sürdürmesiyle dikkat çeken Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kentte görev yapan gazetecilerle Mezitli'de bulunan Polis Maral Merkezi'nde bir araya geldi. Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar ve Trafik Şube Müdürü Ali Karanlı'nın da katıldığı etkinlikte, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla böyle bir buluşmayı gerçekleştirmek istediklerini belirtken Müdür Aslan, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, teşkilat olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kadınlar Günü'ne özel bir takım etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Aslan, bu kapsamda teşkilat mensuplarının mahalle muhtarları ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Göreve başladığı günden bu yana Mersin'deki basın mensuplarıyla yakın ilişki içerisinde olduklarını kaydeden Aslan, kamuoyunun doğru kaynaklardan doğru şekilde bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu çerçevede medya ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ise düzenlenen etkinlik ve kadına yönelik şiddete karşı hassasiyetinden dolayı Emniyet Müdürü Aslan'a teşekkür ederek, "Gazeteciler de emniyet teşkilatı gibi kamu adına görev yapmaktadır. Daha demokratik, daha özgür bir ülkede yaşayabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Yeri geliyor yan yana, omuz omuza oluyoruz. Yeri geliyor karşı karşıya kaldığımız durumlar da olabiliyor. Ama tek bir amaç için hep beraber ülke adına, insanlarımız adına görev yapıyoruz. Bu çerçevede haber akışının sağlıklı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bizim için çok önemli. Bu akışın sağlanması adına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle buluştu
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