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Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:17 Son Güncelleme: 14.2.2022 10:32

Emniyet Müdürü Aslan’dan SABAH Gazetesi’ne ziyaret

BEKİR COŞKUN
Emniyet Müdürü Aslan’dan SABAH Gazetesi’ne ziyaret

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, SABAH Gazetesi Mersin bürosunu ziyaret etti. Aslan, “Kentimizin, halkımızın huzuru ve güvenliği noktasında en güzel ve üstün hizmet ne ise her şeyi yapıyoruz ve yapacağız” dedi.

SABAH Gazetesi Mersin bürosunu ziyaret ederek Mersin Temsilcisi Bekir Coşkun ile biraraya gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, göreve geldiği 7 ay içinde kentteki basın mensupları ile tanıştığını ve gazetecilerle emniyet mensupları arasındaki ilişkilerin çok iyi ilerlediğini söyledi.

Gazeteciliğin halkı bilgilendirme konusundaki öneminin oldukça büyük olduğunu belirten Aslan, "Doğru bilginin vaktinde halka ulaşması çok mühim, bunu da birlikte yapıyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Aslan, "Mersin'e nasıl daha güzel, daha nitelikli güvenlik hizmeti sunmanın amacındayız. Kentimizin, halkımızın huzuru ve güvenliği noktasında en güzel ve üstün hizmet ne ise her şeyi yapıyoruz ve yapacağız" diye konuştu.

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Emniyet Müdürü Aslan’dan SABAH Gazetesi’ne ziyaret
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