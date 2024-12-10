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Giriş Tarihi: 10.12.2024 17:47 Son Güncelleme: 10.12.2024 18:02

Emniyet Müdürü Başbuğ: Şehidimizin ismi bizimle yaşayacak

Görevinin 9. Gününde Şehit Olan Polis Memuru Ramazan Akçadağ’ın Ailesi, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’u makamında ziyaret etti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Emniyet Müdürü Başbuğ: Şehidimizin ismi bizimle yaşayacak

Denizli'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ, görevinin 9. gününde şehit düşmüştü.

Şehidin ailesi, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, şehidin amcasının adını taşıyan minik Ramazan Çağan da dikkat çekti. Kırıkkale Emniyet Müdürü Başbuğ, "Şehit Polis Memurumuz Ramazan Akçadağ'ın kıymetli ailesi ile bir araya geldik. Şehidimizin adını gururla taşıyan Ramazan Çağan evladımızı Rabbim ailesine bağışlasın" ifadelerini kullandı.

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Emniyet Müdürü Başbuğ: Şehidimizin ismi bizimle yaşayacak
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