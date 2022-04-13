Emniyet Müdürü İnci SABAH’ı ziyaret etti

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, SABAH Gazetesi Adana Temsilcisi ve Bölge Ekler Koordinatörü Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti. Emniyet Müdürü İnci, Adana'nın huzuru için gece gündüz tüm personel ile birlikte görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

"ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

İki yılı aşkın süredir Adana'da görevde bulunduğunu vurgulayan Müdür İnci, "Tüm terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ'nün yanısıra organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir. Kimse Adana'nın huzuru bozamaz ve buna da emniyet olarak asla müsaade etmeyiz" diye konuştu.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Narkotik polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik seri operasyonlarının da sürdüğünün altını çizen İnci, "Adana'da sokak satıcılarının, uyuşturucu tacirlerinin ensesindeyiz. Nerede görürsek ayağını, kafasını, gözünü kırarak adliye teslim edeceğiz. Sokakları bu zehir tacirlerinden temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.